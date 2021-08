Polen will wegen illegaler Einreise Notstand in Grenzgebiet ausrufen

Clubs und Diskotheken können in Bayern ab Oktober wieder öffnen

München: In Bayern gelten bald neue Corona-Regeln. Ministerpräsident Söder stellte die Details am Mittag auf einer Pressekonferenz vor. Als "mutigste Entscheidung" bezeichnete er den Beschluss, dass ab Oktober Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen. Zutritt bekommen all jene, die geimpft oder genesen sind. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgezeigt werden. Bereits ab übermorgen tritt eine Vielzahl anderer Vorgaben in Kraft: Statt wie bisher ausschließlich die Inzidenzwerte soll dann auch eine sogenannte "Krankenhausampel" Orientierung bieten. Diese springt auf gelb, wenn innerhalb einer Woche die Belegung von Klinikbetten stark ansteigt, und auf rot, wenn vermehrt Intensivbetten benötigt werden. In beiden Fällen treten dann wieder Maßnahmen in Kraft, wie zum Beispiel Kontaktbeschränkungen. Bei einer Inzidenz von mehr als 35 gilt dann in der jeweiligen Region in öffentlich genutzten Innenräumen die 3-G-Regel. Ausnahmen gebe es für den Nahverkehr, den Handel und für Zuhause, sagte Söder. In Außenbereichen gelte 3G grundstätzlich nicht, Ausnahme seien Veranstaltiungen von mehr als 1.000 Personen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2021 16:00 Uhr