Polen will Ukraine künftig keine Waffen mehr liefern

Warschau: Der Streit zwischen Polen und der Ukraine über das polnische Importverbot für ukrainisches Getreide hat nun auch Auswirkungen auf die militärische Zusammenarbeit der Verbündeten. Polen will seine Waffenlieferungen an die Ukraine auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken. Das teilte ein Regierungssprecher in Warschau mit. Er kritisierte, von der ukrainischen Seite habe es zuletzt eine Serie von inakzeptablen Äußerungen und diplomatischen Gesten gegeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in der UN-Generaldebatte von Freunden in Europa gesprochen, die ein politisches Theater der Solidarität aufführen und einen Thriller aus dem Getreide machen. Diese Länder würden nur scheinbar in ihren eigenen Rollen auftreten, aber die Bühne für den - so wörtlich - "Schauspieler aus Moskau" vorbereiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 18:00 Uhr