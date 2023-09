Polen will möglicherweise keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern

Warschau: Das mögliche Ende der polnischen Waffenlieferungen an die Ukraine hat der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Lechte, kritisiert. Er warf Ministerpräsident Morawiecki ein politisches Manöver vor, mit dem er im laufenden Wahlkampf punkten wolle. Morawiecki hatte gestern im Fernsehen erklärt, dass sich Polen nun vor allem auf seine eigene Bewaffnung konzentrieren wolle. Deshalb gebe es keine Waffentransfers mehr in die Ukraine. Unklar ist allerdings, ob Warschau damit ein komplettes Ende der Waffenlieferungen meint. Hintergrund ist offenbar das Ende des EU-Getreideembargos für die Ukraine. Polen hatte neben Ungarn und der Slowakei erklärt, dass sie auch ohne die Zustimmung Brüssels an Importbeschränkungen für bestimmte ukrainische Agrarprodukte festhalten wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2023 09:15 Uhr