Polen will Grenzübertritte aus Belarus stoppen

Potsdam: Seit August sind mehr als 4.300 Menschen unerlaubt über Belarus und Polen nach Deutschland eingereist. Nach Angaben der Bundespolizei kommen die meisten aus dem Nahen Osten. Der Präsident von Belarus, Lukaschenko, hatte angekündigt, Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU zu hindern. Damit reagierte er auf Sanktionen gegen sein Regime. Die EU wirft ihm vor, Menschen gezielt an die Außengrenze des Schengen-Raums zu bringen. Polen kündigte deswegen an, eine befestigte Grenzanlage mit Bewegungsmeldern zu bauen. Warschau hatte bereits tausende Soldaten an die Grenze zu Belarus geschickt und Stacheldraht-Barrieren errichtet. Schleppern gelingt es trotzdem immer wieder, Menschen über die Grenze zu schleusen. Hilfsorganisationen und Journalisten dürfen sich der Grenzlinie mittlerweile nicht mehr nähern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.10.2021 21:15 Uhr