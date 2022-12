Polen will deutsches Flugabwehr-Angebot nun doch akzeptieren

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Polen will die von Deutschland angebotenen Patriot-Flugabwehrsysteme nun doch annehmen. Man arbeite daran, die Patriots auf polnischem Gebiet zu stationieren, teilte Verteidigungsminister Blaszczak mit. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte vor zwei Wochen die Verlegung der Patriots nach Polen vorgeschlagen. Blaszczak nahm das Angebot zunächst an, schlug dann aber überraschend vor, die Systeme stattdessen auf ukrainischem Gebiet zu stationieren. Das hatte in Berlin für Verstimmung gesorgt.

