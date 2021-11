Polen wertet Krise an Grenze zu Belarus als Gefahr für die EU

Nachrichtenarchiv - 09.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Polens Regierungschef Morawiecki sieht im Andrang tausender Migranten an seiner Ostgrenze eine Gefahr für die gesamte Europäische Union. Heute stehe die Stabilität und Sicherheit der ganzen EU auf dem Spiel, heißt es in einer Twitter-Meldung Morawieckis. Es handle sich um einen "hybriden Angriff" von Belarus. Die EU wirft Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus dem Nahen Osten über Belarus an die Außengrenze der Union bringen zu lassen. Nach Angaben aus Warschau haben sich bis zu 4.000 Menschen in Belarus nahe der polnischen Grenze versammelt. Gestern hatte es gewaltsame Zusammenstöße mit polnischen Grenzschützern gegeben. Polen schickte weitere Soldaten und Polizeikräfte in die Region. Bundesinnenminister Seehofer, CSU, sagte, Polen habe bisher richtig reagiert. Die EU müsse Warschau jetzt schnell und wirkungsvoll bei der Sicherung der Grenze helfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2021 12:00 Uhr