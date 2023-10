Polen wählt ein neues Parlament

Warschau: In Polen sind heute fast 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS führte in den Umfragen zuletzt, die oppositionelle Bürgerplattform des pro-europäischen Ex-Regierungschefs Tusk lag knapp dahinter. Daher wird ein enges Rennen erwartet. Beide Seiten brauchen den Umfragen zufolge einen Koalitionspartner. Ministerpräsident Morawiecki wäre zur Bildung einer Regierung auf die ultrarechte Konföderationspartei angewiesen, die die Ukrainehilfen stoppen will. Tusk könnte im Falle eines Wahlsiegs mit dem Linksbündnis Lewica und dem christlich-konservativen Dritten Weg eine Koalition bilden. Die Wahllokale in Polen sind bis 21 Uhr geöffnet. Dann werden erste Prognosen erwartet. Zeitgleich abgehalten wird ein Referendum über Migration, das Renteneintrittsalter und andere Themen. Die Opposition kritisiert, dass es der Mobilisierung der Wählerschaft der Regierung diene.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 12:00 Uhr