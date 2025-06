Polen wählen in Stichwahl ihren nächsten Präsidenten

Warschau: In Polen haben die Wahllokale für die zweite Runde der Präsidentschaftswahl geöffnet. Die Wähler können sich noch bis 21 Uhr zwischen dem liberalen Pro-Europäer Trzaskowski und dem Rechtsnationalisten Nawrocki entscheiden. In der ersten Runde hatte Trzaskowski nur knapp zwei Prozentpunkte vor Nawrocki gelegen. Die Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hin. Die Stichwahl könnte richtungsweisend für ganz Europa sein. Ein Sieg Trzaskowskis würde dem proeuropäischen Regierungschef Donald Tusk Aufwind verleihen. Nawrocki könnte hingegen die bisher starke Unterstützung Polens für die Ukraine in Frage stellen. Das endgültige Ergebnis der Wahl wird voraussichtlich erst morgen feststehen.

