Polen wählen heute ihren Präsidenten

Warschau: In Polen entscheidet sich heute in einer Stichwahl, ob Präsident Duda im Amt bleibt. Der national-konservative Politiker tritt gegen den liberal-konservativen Herausforderer Trzaskowski an. Duda steht seit fünf Jahren an der Spitze Polens und wird von der regierenden PiS-Partei unterstützt. Trzaskowski ist Oberbürgermeister von Warschau und vertritt die Bürgerkoalition. Beide hatten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit verfehlt. Umfragen sehen keinen deutlichen Favoriten. Mit Prognosen wird ab 21 Uhr gerechnet, mit einem offiziellen Ergebnis erst am Dienstag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.07.2020 06:00 Uhr