Polen vor Regierungswechsel - Präsident lobt Rekord-Wahlbeteiligung

Warschau: Polens Präsident Duda hat nach der Parlamentswahl an alle politischen Lager appelliert, in Ruhe auf das offizielle Endergebnis zu warten. Er hoffe, die Wahlkommission gebe die Ergebnisse morgen Mittag bekannt, so Duda. Als klaren Gewinner bezeichnete der Präsident die polnische Demokratie und lobte die ungewöhnlich hohe Wahlbeteiligung von fast 73 Prozent. Laut Prognosen bleibt die regierende PiS zwar stärkste Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit und findet voraussichtlich auch keinen Koalitionspartner. Ein Oppositionsbündnis aus drei pro-europäischen Parteien hingegen würde eine Regierungsmehrheit zusammenbekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2023 18:00 Uhr