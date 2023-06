Polen und Ungarn stellen sich auf EU-Gipfel gegen Asyl-Reform

Kurzmeldung ein/ausklappen Krawalle in Frankreich weiten sich dritte Nacht in Folge aus

Paris: In Frankreich haben sich die Proteste nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle ausgeweitet. Die Einsatzkräfte seien mit neuen Ausschreitungen in Marseille, Lyon, Pau, Toulouse und Lille konfrontiert worden, teilte die Polizei mit. Protestierende warfen Molotow-Cocktails auf Einsatzkräfte, plünderten Geschäfte und zündeten Mülleimer an. Landesweit wurden 100 Menschen festgenommen. 40.000 Beamte sind im Einsatz, rund viermal so viele wie letzte Nacht. In der Region Paris fahren seit dem Abend keine Busse und Straßenbahnen mehr. Auslöser der Ausschreitungen sind tödliche Polizei-Schüsse auf einen 17-Jährigen nordafrikanischer Abstimmung am Dienstag im Pariser Vorort Nanterre. Der Polizist sitzt in U-Haft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.06.2023 02:00 Uhr