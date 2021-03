Polen und Ungarn klagen gegen EU-Rechtsstaatsklausel

EU entscheidet über Impfstoff von Johnson & Johnson

Brüssel: In der EU könnte bald ein vierter Corona-Impfstoff zum Einsatz kommen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA will heute über eine Zulassungsempfehlung für das Mittel des US-Herstellers Johnson & Johnson entscheiden. Es wird erwartet, dass die Experten grünes Licht geben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Präparat bereits eine Wirksamkeit von knapp 86 Prozent bescheinigt. AfD-Bundestagsfraktionschefin Weidel hat bei einem Besuch in Moskau gleiche Chancen für den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V in Deutschland gefordert. Auch dieser wird von der EMA geprüft. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sprach sich ebenfalls für Sputnik V aus. Er sei eine große Chance, wieder schneller zur Normalität zurückzukehren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2021 07:00 Uhr