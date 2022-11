Polen und NATO sehehn keinen absichtlichen Raketenbeschuss

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Nach dem Einschlag einer Rakete in Polen geht nun auch der dortige Präsident Duda davon aus, dass das Geschoss von der ukrainischen Luftabwehr stammt. Duda sagte, es deute absolut nichts darauf hin, dass dies ein absichtlicher Angriff Russlands auf Polen gewesen sei. Schon in der Nacht hatte US-Präsident Biden erklärt, anhand der Flugbahn gehe man von einer ukrainischen Flugabwehrrakete aus. Bei dem Einschlag gestern waren zwei Menschen getötet worden. Der Kreml hat inzwischen die zurückhaltende US-Reaktion gelobt. Heute früh war die NATO zu einer Dringlichkeitssitzung zu dem Vorfall zusammengekommen. Generalsekretär Stoltenberg erklärte soeben in einer Pressekonferenz, auch das westliche Verteidigungsbündis gehe derzeit nicht von einem Angriff aus. Man müsse aber die kompletten Untersuchungen abwarten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2022 13:00 Uhr