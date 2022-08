Polen und Deutschland wollen bei Aufklärung des Fischsterbens besser zusammenarbeiten

Frankfurt an der Oder: Deutschland und Polen wollen besser zusammenarbeiten, um das massenhafte Fischsterben in der Oder aufzuklären. Bei einem Besuch in Frankfurt nahe der Grenze sagte Bundesumweltministerin Lemke, aus Polen hätten anfänglich Informationen gefehlt. Sie habe aber nun mit ihrer polnischen Kollegin eine bessere Koordinierung vereinbart. Die Regierung in Warschau schließt erhöhte Quecksilberwerte, über die zunächst spekuliert worden war, als Grund für den Tod Tausender Fische aus. Sie vermutet aber, dass große Mengen Chemie-Abfälle im Fluss entsorgt wurden. Polnische Behörden hatten demnach bereits Ende Juli Hinweise auf verendete Fische in der Oder. Am Freitag entließ Regierungschef Morawiecki deshalb die Leiter der Wasser- und der Umweltbehörde. Unterdessen haben Hunderte Helfer im Grenzgebiet mehrere Tonnen toter Fische vom Ufer eingesammelt.

