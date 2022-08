Polen und Deutschland vereinbaren bessere Zusammenarbeit bei Aufklärung des Fischsterbens

Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt/ Oder: Nach dem massenhaften Fischsterben an der deutsch-polnischen Grenze wird weiter über die Ursachen gerätselt. Nach Angaben von Brandenburgs Umweltminister Vogel von den Grünen weist die Oder einen stark erhöhten Salzgehalt auf. Dies könnte in Zusammenhang mit dem Fischsterben stehen, aber nicht der einzige Faktor sein, hieß es. Polens Regierung vermutet, dass chemische Abfälle in den Fluss gekippt wurden. Derweil haben Bundesumweltministerin Lemke und ihre polnische Kollegin eine bessere Zusammenarbeit vereinbart. Diese habe zu Beginn nicht funktioniert, sagte Lemke bei einem Besuch vor Ort. Sonst hätte man früher Informationen erhalten. Im Grenzgebiet sammeln unterdessen Hunderte Helfer tote Tiere ein. In der Kleinstadt Lebus breitete sich bereits Verwesungsgeruch aus. Die Kreisverwaltung rechnet eigenen Angaben zufolge mit mehreren Tonnen verendeter Fische.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 08:00 Uhr