Polen und Balten drohen Belarus mit Grenzschließung

Warschau: Polen und die baltischen Staaten haben Belarus aufgefordert, die Kämpfer der Söldnergruppe Wagner des Landes zu verweisen. Polens Innenminister Kaminski erklärte bei einem Treffen mit seinen baltischen Kollegen, die Wagner-Kämpfer seien eine Gefahr für die Menschen in Belarus und in der gesamten Region. Zugleich drohten die Minister damit, die Grenzen zu Belarus zu schließen, sollte es dort zu militärischen Zwischenfällen kommen. Dies gelte auch für den Fall, dass die Regierung in Minsk wieder Migranten in Richtung der EU-Grenzen schicken sollte. Nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Gruppe gegen das russische Putin-Regime hatten tausende Söldner Zuflucht in Belarus gefunden. Ihr Chef Prigoschin ist inzwischen unter ungeklärten Umständen bei einem Flugzeug-Absturz ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 18:00 Uhr