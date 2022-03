Polen übergibt MiG-29-Jets via Deutschland an die USA

Nachrichtenarchiv - 08.03.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Polen ist bereit, alle seine Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an die USA zu übergeben. Nach Angaben der Regierung in Warschau sollen die Jets an den US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein in Deutschland geliefert werden. Von dort könnten sie Berichten zufolge an die Ukraine geliefert werden. Deren Piloten sind für Kampfflugzeuge aus sowjetischer Zeit wie die MiG-29-Jets ausgebildet. Die Ukraine hatte die Vereinigten Staaten gebeten, ihr bei der Beschaffung weiterer Kampfflugzeuge zu helfen. US-Außenminister Blinken hatte versprochen, man werde prüfen, ob Polen seine Kampfflugzeuge liefern und dafür amerikanische Maschinen bekommen könnte, um den Verlust auszugleichen. Dieser Regelung hat Warschau offenbar zugestimmt. Russland hatte eindringlich gewarnt, eine Unterstützung der ukrainischen Luftwaffe könnte in Moskau als Beteiligung an dem Konflikt gesehen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 22:00 Uhr