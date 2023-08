Meldungsarchiv - 02.08.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Warschau: Polen hat angekündigt, seine Truppen an der Grenze zu Belarus aufzustocken. Das Verteidigungsministerium in Warschau verweist auf zwei belarussische Hubschrauber, die den polnischen Luftraum verletzt hätten. Das Verteidigungsministerium in Minsk erklärt dagegen, die Vorwürfe seien "weit hergeholt". Polen benutze sie als Vorwand für eine Truppenverstärkung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2023 03:00 Uhr