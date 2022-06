Polen soll Geld aus europäischem Corona-Fonds erhalten

Russland rückt in Sjewjerodonezk weiter vor

London: Russische Truppen haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste mittlerweile mehr als die Hälfte der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk eingenommen. In den vergangenen beiden Tagen hätten sich die Gefechte intensiviert und die russischen Streitkräfte seien weiter ins Stadtzentrum vorgerückt, hieß es in einer Mitteilung des britischen Verteidigungsministeriums. Der Bürgermeister von Sjewjerodonezk sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die ukrainische Armee kontrolliere nur noch ein Fünftel der in der Region Luhansk gelegenen Industriestadt. Es bestehe aber die Hoffnung, dass eine vollständige Einnahme durch das russische Militär verhindert werden könne. Auch in anderen Teilen der Ukraine kam es heute wieder zu Kämpfen. So würde Moskau weiterhin Langstreckenraketen auf Infrastrukturziele abfeuern, so das britische Verteidigungsministerium.

