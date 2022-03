Polen schlägt NATO-Friedensmission in der Ukraine vor

Nachrichtenarchiv - 16.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Polen hat beim Solidaritätsbesuch der Regierungschefs aus drei EU-Staaten in der Ukraine eine Friedensmission der NATO gefordert. Wie der polnische Vize-Premier Kaczynski in Kiew sagte, soll die Ukraine so gegen Russland unterstützt werden. Kaczynski war gestern gemeinsam mit seinem Regierungschef und den Ministerpräsidenten von Tschechien und Slowenien in die ukrainische Hauptstadt gereist. Der Präsident der Ukraine, Selensky, nannte den Besuch ein starkes Zeichen der Unterstützung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2022 09:00 Uhr