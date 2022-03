Polen schlägt eine Friedensmission in der Ukraine vor

Kiew: Polen regt eine internationale "Friedensmission" zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland an. Der einflussreiche polnische Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski, der am Dienstag mit den Ministerpräsidenten von Polen, Slowenien und Tschechien, Morawiecki, Jansa und Fiala, nach Kiew gereist war, sprach von humanitärer und friedlicher Hilfe in der Ukraine. Die Mission der Nato oder "möglicherweise einer breiteren internationalen Struktur" - so Kaczynski - solle von Streitkräften geschützt werden. Zuvor hatte Präsident Selenskyj den drei Regierungschefs für ihren Besuch gedankt. Selenskyj veröffentlichte am späten Dienstagabend auf Telegram ein Video, das ihn mit Morawiecki, Fiala und Jansa zeigt. Der Besuch in Kiew sei ein starkes Zeichen der Unterstützung, sagte er. Die drei Regierungschefs aus den EU-Staaten waren mit dem Zug nach Kiew gereist. Berater von Präsident Selenskyj äußerten sich auch zu den direkten Verhandlungen mit russischen Vertretern. Nach ihrer Einschätzung sind die Gespräche konstruktiver geworden - es gebe aber nach wie vor fundamentale Gegensätze.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 02:00 Uhr