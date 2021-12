Polen protestieren gegen reaktiviertes Rundfunkgesetz

Kanzler Scholz reist zu Antrittsbesuch nach Rom

Rom: Nach seinen Antrittsbesuchen in Paris, Brüssel und Warschau reist Bundeskanzler Scholz heute in die italienische Hauptstadt, um dort Ministerpräsident Draghi zu treffen. Ein Thema bei den Gesprächen dürften die künftigen Schuldenregeln der EU sein. Der Corona-Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro wurde als einmalige Notmaßnahme in der Corona-Krise aufgelegt. Inzwischen gibt es viele Stimmen, auch in Italien, die den Mechanismus des Corona-Fonds als Muster für die Zukunft sehen. Italien zählt zu den wichtigsten EU-Partnern Deutschlands und ist einer von vier europäischen Staaten in der G7-Gruppe, deren Vorsitz Deutschland am 1. Januar übernimmt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2021 06:00 Uhr