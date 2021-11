Polen nimmt offenbar illegal eingereiste Migranten aus Belarus fest

Nachrichtenarchiv - 18.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Polnische Sicherheitskräfte haben in der vergangenen Nacht an der Grenze zu Belarus rund hundert eingedrungene Migranten festgenommen. Das polnische Verteidigungsministerium äußerte den Verdacht, die belarussische Seite habe den Grenzzaun beschädigt. Außerdem seien die Migranten gedrängt worden, polnische Soldaten mit Steinen zu bewerfen, um von dem illegalen Grenzübertritt abzulenken. An der Grenze sitzen derzeit noch etwa 900 Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten fest.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2021 12:00 Uhr