Polen meldet Versuch eines Grenzdurchbruchs durch Migranten

Nachrichtenarchiv - 11.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Eine größere Gruppe von Migranten hat in der vergangenen Nacht offenbar versucht, die Grenzanlagen zu Polen zu durchbrechen. Wie Vize-Innenminister Grodecki in einem Interview sagte, wollten etwa 150 Menschen die Grenze gewaltsam überwinden. Allein gestern hatte der polnische Grenzschutz rund 470 solcher versuchter Durchbrüche an der Grenze zu Belarus registriert. Die Regierung in Minsk hat erneut der EU die Schuld für die Krise im Grenzgebiet gegeben. Die Krise sei das Ergebnis der - so wörtlich - rücksichtslosen Politik der EU, so Außenminister Makej in einem Interview. Diese habe zur Zerstörung der Staatlichkeit in einer Reihe von Ländern geführt. Die EU wirft dem belarussichen Regime im Gegenzug staatlich gefördetes Schleusertum vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2021 12:00 Uhr