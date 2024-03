Polen meldet Verletzung seines Luftraums durch russischen Angriff

Kiew: Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine weiter verstärkt auf Angriffe aus der Luft. In der Nacht gab es mehrere Explosionen in Kiew und in der Region Lwiw im Westen des Landes. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, rief die Menschen auf, die Schutzräume nicht zu verlassen. Die Luftabwehr funktioniere aber. Polen hat inzwischen reagiert und sichert verstärkt seinen Luftraum. Nach Angaben des polnischen Generalstabs hat eine russische Rakete in den frühen Morgenstunden den polnischen Luftraum verletzt - die Rede ist von 39 Sekunden, die der Flugkörper dort registriert wurde. Wie es heißt, wurde der gesamte Flug der Rakete vom militärischen Radarsystem beobachtet.

