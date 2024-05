Polen kämpft gegen Ausbreitung der Goldalgen

Warschau: Nach dem Fund giftiger Goldalgen in der Oder wollen polnische Behörden den Wasserdurchfluss erhöhen, um eine Ausbreitung der Alge zu erschweren. Im von der Oder abzweigenden Gleiwitzer Kanal bekämpfe man die Ausbreitung zudem mit Ammoniumstickstoff, teilte das Umweltministerium in Warschau mit. Im Sommer vor zwei Jahren war es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben gekommen. Experten in Polen und Deutschland machen die toxische Wirkung der Goldalge dafür verantwortlich.

