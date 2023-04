Polen hat vier Kampfflugzeuge an die Ukraine übergeben

Meldungsarchiv - 03.04.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Warschau: Polen hat nach eigenen Angaben die ersten einsatzfähigen MiG-Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert. Ein Berater von Präsident Duda teilte mit, die alten sowjetischen Maschinen sollten - so wörtlich - unser aller Sicherheit verteidigen. Duda hatte Mitte März die Lieferung von zunächst vier Maschinen angekündigt, weitere sollen folgen. Auch die Slowakei hat bereits MiGs an die Ukraine übergeben. Diese Maschinen müssen allerdings zunächst noch flugfähig gemacht werden. Die Ukraine hat wiederholt Kampfflugzeuge von den westlichen Partnern gefordert, um sich gegen die russischen Angriffe besser verteidigen zu können. Maschinen westlicher Bauart wurden aber noch nicht geliefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 15:00 Uhr