Polen hat gewählt

Warschau: Bei der Präsidentenstichwahl in Polen dürfte es einen äußerst knappen Ausgang geben. Prognosen sehen Amtsinhaber Duda mit 51 Prozent vorne, sein Herausforderer Trzaskowski erhielt demnach 49 Prozent. Das offizielle Endergebnis wird aber wohl erst im Laufe des Tages feststehen, da vor allem die Stimmen der im Ausland lebenden Polen noch nicht ausgezählt sind. Der national-konservative Duda hatte sich gestern Abend bereits zum Sieger erklärt, später seine Aussage aber relativiert. Das Interesse der Bevölkerung an der Präsidentenwahl war hoch - nach offiziellen Anaben stimmten trotz der Corona-Pandemie fast 68 Prozent der Wahlberechtigten ab. In Polen fungiert der Präsident nicht nur als Staatsoberhaupt, sondern hat auch Einfluss auf die Politik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2020 06:00 Uhr