Polen hat als erster Nato-Staat Kampfjets an die Ukraine geliefert

03.04.2023 17:00 Uhr

Warschau: Als erstes Nato-Land hat Polen der Ukraine Kampfflugzeuge für die Verteidigung gegen die russischen Angreifer geliefert. Wie das Warschauer Präsidialamt mitteilte, ist die Lieferung der ersten Mig-29 Kampfflugzeuge aus sowjetischer Produktion abgeschlossen. Mitte März hatte Polens Präsident Duda die Lieferung von vier voll einsatzfähigen Kampfjets an das Nachbarland angekündigt. Weitere Maschinen gleichen Typs würden gewartet und für eine spätere Lieferung vorbereitet. Darum und um weitere Waffenlieferungen soll es auch übermorgen beim ersten offiziellen Staatsbesuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Polen gehen. Auch die Slowakei liefert nach und nach 13 MiG-29 an Kiew, von denen aber nur ein Teil einsatzfähig ist.

Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 17:00 Uhr