Polen fordert von Deutschland mehr Unterstützung für die Ukraine

Berlin: Deutschland gerät in der Frage von Hilfe für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland zuehemnd unter Druck der Partner. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki sagte vor einem Treffen mit Kanzler Scholz in Berlin, er wolle das Gewissen Deutschlands aufrütteln. Die heutige Lieferung von 5.000 Helmen als Verteidigungshilfe an die Ukraine nannte Morawiecki einen Witz. Er forderte durchschlagende Sanktionen gegen Russland. Dazu gehöre auch der Ausschluss aus dem internationalen Zahlungssystem Swift. Deutschland ist dazu bislang nicht bereit - unter anderem wegen der negativen Folgen für deutsche Firmen mit Kontakten zu Russland. Andere EU-Länder, die bislang ebenfalls skeptisch waren, sind inzwischen umgeschwenkt: So wollen nun auch Italien, Ungarn und Zypern einen Swift-Ausschluss Russlands mittragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2022 17:00 Uhr