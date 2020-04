Polen erinnert an Flugzeugabsturz von Smolensk

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Polens Führung hat der Opfer des Flugzeugabsturzes von Smolensk gedacht. Ministerpräsident Morawiecki und der Chef der Regierungspartei PiS, Kaczynski, legten am Mahnmal in Warschau einen Kranz nieder. Wegen der Coronavirus-Pandemie fand die Feier erstmals ohne Publikum und Ansprachen statt. Bei dem Absturz der polnischen Regierungsmaschine am 10. April 2010 starb auch der damalige Präsident des Landes Lech Kaczynski, der Zwilligsbruder des PiS-Vorsitzenden. Anhänger der PiS gehen nach wie vor von einem Mordanschlag auf Kaczynski aus. Nach Untersuchungen des polnischen Innenministeriums und russischer Ermittler führte ein Pilotenfehler zu dem Absturz. Ingesamt kamen 96 Menschen ums Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 12:00 Uhr