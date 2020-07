Polen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: In einer Stichwahl bestimmen die Polen heute ihr neues Staatsoberhaupt. Umfragen zufolge dürfte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben zwischen Amtsinhaber Duda und seinem Herausforderer, dem Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski. Duda wird von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS unterstützt, Trzaskowski geht für die liberalkonservative Bürgerkoalition an den Start. Im ersten Wahlgang hatte Duda in Führung gelegen, aber nicht die nötige absolute Mehrheit erreicht. Die gut 30 Millionen Wahlberechtigten können bis 21 Uhr abstimmen. Danach dürfte es erste Trends geben. Mit offiziellen Ergebnissen wird erst am Dienstag gerechnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 07:00 Uhr