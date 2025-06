Polen entscheiden in Stichwahl über neuen Präsidenten

Warschau: In Polen entscheidet sich heute in einer Stichwahl, wer neuer Präsident des Landes wird. Umfragen zufolge gibt es ein enges Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski und dem rechtskonservativen Kandidaten Nawrocki, der für die Oppositionspartei PiS antritt. Das Land ist tief gespalten, der Ausgang der Wahl könnte richtungsweisend für die gesamte EU sein. Trzaskowski, der zum Lager von Regierungschef Tusk gehört, steht für einen pro-europäischen Kurs. Nawrocki und die rechtskonservative PiS sind eher EU-kritisch und auch skeptisch, was die Unterstützung für die Ukraine angeht. Die Wahllokale sind bis 21 Uhr heute Abend geöffnet, ein Ergebnis wird erst für Montag erwartet.

