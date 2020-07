Polen: Duda führt knapp im Rennen um Präsidentenamt

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Bei der Präsidentschaftsstichwahl in Polen zeichnet sich das erwartet knappe Ergebnis ab. Prognosen zufolge liegt der nationalkonservative Amtsinhaber Duda mit 51 Prozent knapp vor seinem liberalen Herausforderer Trzaskowski mit 49 Prozent. Duda sagte am Abend vor Anhängern, er sei glücklich über seinen Sieg, räumte aber gleichzeitig ein, dass seine Freude zu diesem Zeitpunkt nur auf Wählerbefragungen beruhe. Mit offiziellen Ergebnissen wird erst heute gerechnet, mit dem Endergebnis frühestens am Abend.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 04:00 Uhr