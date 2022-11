Polen bestätigt Einschlag von Rakete aus russischer Produktion

Nachrichtenarchiv - 16.11.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Polen hat bestätigt, dass eine Rakete aus russischer Produktion auf seinem Staatsgebiet eingeschlagen ist. Dabei wurden laut dem Außenministerium in Warschau in einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine zwei Menschen getötet. Präsident Duda sagte in der Nacht, es gebe noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Frage, wer für den Raketeneinschlag verantwortlich ist. Sowohl Russland als auch die Ukraine verwenden Raketen sowjetischer Konstruktion. Die Regierung in Moskau hatte erste Berichte über den Einschlag russischer Raketen auf polnischem Gebiet als "Provokationen" zurückgewiesen, mit denen eine Eskalation herbeigeführt werden solle.

