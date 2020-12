"Polarstern" startet Forschungsfahrt in die Antarktis

Nachrichtenarchiv - 20.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bremerhaven: Das Forschungsschiff "Polarstern" ist zu einer Reise in die Antarktis aufgebrochen. Wie das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung mitteilte, hat das Schiff Material und Treibstoff für die deutsche Forschungsstation Neumayer III geladen. Außerdem ist das Team mit an Bord, das die bisherige Mannschaft der Station ablösen wird. Normalerweise werden Wissenschaftler und Techniker auf dem Luftweg von Südafrika aus in die Antarktis gebracht. Nur das Material wird auf dem Seeweg transportiert. Durch die Anreise ausschließlich per Schiff soll verhindert werden, dass das Corona-Virus in die Station gelangt. Zuvor waren Forscher und Crew in zweiwöchiger Quarantäne. Die Reise dauert rund einen Monat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.12.2020 20:00 Uhr