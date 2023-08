"Polarstern" beginnt Expedition zum Nordpol

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst fordert Aufarbeitung des Missbrauchsskandals

Lissabon: Papst Franziskus hat zu Beginn seiner Portugal-Reise ein heikles Thema zur Sprache gebracht. Bei einer Vesper forderte er die Kirche des Landes auf, den Missbrauchsskandal aufzuarbeiten. Viele Menschen würden sich wegen der Skandale von der Kirche abwenden. Die Geistlichen müssten "eine demütige Läuterung an den Tag legen". Ein Bericht war Anfang des Jahres zu dem Schluss gekommen, dass in Portugal seit den 50er Jahren fast 5.000 Kinder und Jugendliche von Kirchenvertretern sexuell missbraucht worden sind. Die portugiesische Kirche hatte vor der Veröffentlichung nur wenige Fälle eingeräumt und verschleppt nach Ansicht von Kritikern seither die Aufarbeitung. Am Abend traf sich Franziskus mit Missbrauchsopfern in der Botschaft des Vatikan.

