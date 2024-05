Polarlichter in Mitteleuropa: Erde erlebt extremen Sonnensturm

Washington: Experten verzeichnen derzeit auf der Erde den ersten extremen Sonnensturm seit 2003. Das Phänomen werde voraussichtlich über das ganze Wochenende anhalten, so die Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA. Ursache sind mehrere Massenauswürfe, die Partikel aus der Sonne schleudern und zur Erde schicken. Beim Eintritt in die Atmosphäre verursachen die Teilchen Polarlichter, die diesmal bis nach Mitteleuropa zu sehen sind. Weil die Teilchenschauer auch Satelliten und Stromnetze stören können, wurde wegen der "extremen" Stärke in den USA die höchste von fünf Sonnensturm-Warnstufen ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 07:30 Uhr