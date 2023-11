Polargipfel verabschiedet Aufruf zum Schutz der Eisregionen

Paris: 31 Länder haben auf einem Polargipfel zum Schutz der Eisregionen aufgerufen. Emissionen von Treibhausgasen müssten schnell reduziert werden, heißt es in dem Appell, den auch Deutschland unterzeichnet hat. Umweltministerin Lemke nannte Gletscher und Pole enorm wichtige Ökosysteme. Sie spielten eine fundamentale Rolle für das globale Klimasystem. Neben einem starken Umweltschutz forderte Lemke ein Netzwerk von Schutzgebieten in den Eisregionen. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Studien und Satellitenbilder gezeigt, wie schnell Gletscher und das Meereis zurückgehen. So starben Tausende Küken der Kaiserpinguine, weil die als Brutstätten genutzten Eisflächen komplett verschwunden waren, bevor die Küken ihr wasserdichtes Gefieder ausgebildet hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 18:00 Uhr