Pokalauslosung: Regensburg empfängt Bremen

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: In der nächsten Runde des DFB-Pokals bekommt es Jahn Regensburg zu Hause mit Werder Bremen zu tun. Das hat die Auslosung in der ARD-Sportschau ergeben. Im Viertelfinale treffen außerdem Mönchengladbach und Dortmund aufeinander, sowie Essen und Kiel, außerdem Leipzig und Wolfsburg. Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die heutigen Ergebnisse aus der Zweiten Fußball-Bundesliga: Fürth - Würzburg 4:1 und Karlsruhe - Regensburg 0:0 In der Bundesliga hat Eintracht Frankfurt 3:1 in Hoffenheim gewonnen und ist als Tabellenvierter weiter auf Champions-League-Kurs.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 19:00 Uhr