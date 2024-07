Pogacar vor Tour-Sieg, Zverev in Hamburg im Finale

Zum Sport: Tennisspieler Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier in Hamburg im Finale. Der 27-Jährige besiegte im Halbfinale den Spanier Pedro Martinez und trifft heute um 15 Uhr im Endspiel auf den Franzosen Arthur Fils. Bei der Tour de France kann der Slowene Pogacar am Nachmittag seinen dritten Gesamtsieg perfekt machen. Vor der letzten, knapp 34 Kilometer langen Etappe hat Pogacar mehr als fünf Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Vingegaard. Das Radrennen endet heuer nicht in Paris, sondern in Nizza am Mittelmeer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2024 11:00 Uhr