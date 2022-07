Pogacar gewinnt siebte Etappe der Tour de France

Nürnberg schließt Hallenbäder - kein Bürgerentscheid zum 365-Euro-Ticket

Nürnberg: Die Stadt schließt im Sommer drei ihrer vier Hallenbäder. Damit will der städtische Bäderbetrieb Energie sparen. Die Badesaison in den Freibädern wird zum Ausgleich bis zum 25. September verlängert. Einen Bürgerentscheid über das 365-Euro-Ticket wird es in Nürnberg vorerst nicht geben. Der Stadtrat lehnte das Bürgerbegehren dazu als "nicht zulässig" ab. Ein Festhalten am 365-Euro-Ticket würde den Haushalt der Stadt zu stark belasten, hieß es aus dem Rathaus. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen gegen die Entscheidung klagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 15:00 Uhr