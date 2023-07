Pogacar gewinnt sechste Etappe der Tour de France - Videgaard ist neuer Träger des gelben Trikots

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Nachts klar, Abkühlung auf 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend Sonne und Quellwolken, an den Alpen noch ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter. In der Nacht letzte Gewitterschauer, Abkühlung auf 13 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Viel Sonnenschein, am Wochenende jeweils nachmittags und abends ganz vereinzelte Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 26 bis 31, am Wochenende 29 bis 35 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2023 19:00 Uhr