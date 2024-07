Pogacar gewinnt Königsetappe der Tour de France

Plateau de Beille: Tadej Pogacar hat die Königsetappe der 111. Tour de France gewonnen und seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Nach 4.800 Höhenmetern und fünf Bergwertungen kam der slowenische Radstar am französischen Nationalfeiertag mit mehr als einer Minute Vorsprung vor dem dänischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt Pogacar nun mehr als drei Minuten vor Vingegaard.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 18:00 Uhr