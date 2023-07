Poels gewinnt 15. Etappe der Tour de France

Meldungsarchiv - 16.07.2023 18:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Saint-Gervais Mont Blanc: Der Niederländer Wout Poels hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Er legte die knapp 180 Kilometer auf der Bergetappe in gut vier Stunden zurück. Poels hatte sich am letzten Anstieg aus einer dreiköpfigen Spitzengruppe mit Wout van Aert und Marc Soler gelöst und seinen Vorsprung bis ins Ziel stetig ausgebaut. - Zuvor hatte ein Zuschauer einen Massensturz ausgelöst. Ein Fahrer war am Arm des jubelnden Fans hängengeblieben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.07.2023 18:30 Uhr