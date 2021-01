Pleitewelle kann laut Ifo-Chef vermieden werden

FFP2-Masken-Kulanz endet - Stau an Grenzübergängen

München: Wer ab heute in Bayern ohne FFP2-Maske in Bussen, Bahnen oder Geschäften unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. Nach einer Kulanzwoche werden Verstöße nun geahndet. Das bayerische Innenministerium kündigte verstärkte Kontrollen an. Außerdem sind gestern bundesweit strengere Einreiseregeln in Kraft getreten. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist, muss einen negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Weil davon auch Tschechien betroffen ist, bildeten sich an einigen bayerischen Grenzübergängen heute Früh bereits lange Schlangen. Die tschechische Pendlervereinigung kritisierte, Arbeitskräften und ihren Familien werde nun das Leben erschwert, es gehe um Existenzen. Das Robert-Koch-Institut meldet heute morgen rund 6700 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Montags liegen die Zahlen meist niedriger, weil am Wochenende weniger gestetet und übermittelt wird. In Bayern liegen aktuell sieben Landkreise und kreisfreie Städte über dem Inzidenzwert von 200.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2021 09:00 Uhr