Playoff-Niederlage für Ingolstadt im 1000. DEL-Spiel von Pietta

Ingolstadt: Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt hat im Playoff-Viertelfinale auch das zweite Spiel verloren: Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven hieß es am Ende 3 zu 4 - und das nach einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung. In der Best-of-seven-Serie, in der vier Erfolge zum Weiterkommen nötig sind, hat damit aktuell Bremerhaven die Nase vorn. Vor der Partie wurde Ingolstadts Daniel Pietta für sein 1.000. DEL-Spiel geehrt. Er ist der zwölfte Feldspieler in der Historie der Deutschen Eishockey Liga, der mindestens 1.000 Partien geschafft hat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 01:00 Uhr