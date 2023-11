Pläne zur Cannabis-Legalisierung stoßen auf Kritik

Berlin: Die Kritik an den Cannabis-Plänen der Bundesregierung hält an. Laut Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach werden die Gefahren der Droge noch mehr verharmlost; das sei unverantwortlich. Cannabis sei ein großes gesundheitliches Risiko, vor allem für junge Menschen. Auch der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach, warnte vor den Folgen des Cannabiskonsums bei Jugendlichen. Mit dem Gesetz werde außerdem der Konsum in aller Öffentlichkeit normalisiert, sagte Fischbach der "Welt". Das Gesetz zur Cannabis-Legalisierung soll weniger streng ausfallen als bisher geplant, unter anderem was die Menge von selbst angebautem Cannabis betrifft. Die Fraktionen der Ampel-Koalition gaben heute die Einigung auf eine abschließende Gesetzesfassung bekannt. Eine Verabschiedung im Bundestag steht noch aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 18:00 Uhr