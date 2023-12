Pläne für Teilreform der Schuldenbremse werden kontrovers diskutiert

Berlin: Die neuen Pläne von Finanzminister Lindner für eine Teilrefom der Schuldenbreme werden kontrovers diskutiert. SPD-Fraktionsvize Post sagte dem "Tagesspiegel", das sei schon im Koalitionsvertrag so vereinbart worden und solle jetzt zeitnah umgesetzt werden. Lindner will die Höhe der möglichen Staatsverschuldung besser an Konjunkturschwankungen anpassen. Im Abschwung soll es mehr Spielraum geben, im Aufschwung soll das Geld wieder eingesammelt werden. Die Union sieht auch diese Variante skeptisch. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Middelberg sagte, die Schuldenbremse sei schon jetzt nicht starr und erlaube zum Beispiel für 2024 eine verfassungskonforme Neuverschuldung von mehr 20 Milliarden Euro. Grüne und SPD wollen die Schuldenbremse dagegen komplett reformieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2023 23:00 Uhr