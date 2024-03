Pläne für Mondkontrollzentrum in Bayern werden konkreter

München: Die Pläne für ein bayerisches Mondkontrollzentrum nehmen offenbar Gestalt an. Am frühen Nachmittag wollen die Spitzen der europäischen Raumfahrtagentur Esa und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zusammen mit Bayerns Ministerpräsident Söder eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen. In Oberpfaffenhofen befindet sich bereits heute eines der Kontrollzentren für die internationale Raumstation ISS. Nun hieß es, das Zentrum solle auch in Zukunft bei der Vorbereitung anstehender Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms der Nasa eine wichtige Rolle spielen.

